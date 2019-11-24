Экс-игрок "Ливерпуля" о приходе Моуринью в "Тоттенхэм": "Это настоящее футбольное безумие"

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Экс-игрок "Ливерпуля" о приходе Моуринью в "Тоттенхэм": "Это настоящее футбольное безумие"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор высказался о назначении Жозе Моуринью на пост тренера "Тоттенхэма".

"Решение Дэниэля Леви заменить Почеттино на Жозе Моуринью - это настоящее футбольное безумие. Оправданием этому может стать только то, если "Тоттенхэм" с Моуринью выиграет АПЛ или Лигу Чемпионов. Однако по моему мнению, Моуринью не сможет выиграть АПЛ со "шпорами".

Да, в первом матче под его руководством "Тоттенхэм" обыграл слабый "Вест Хэм", но ему не удастся подобрать нужных футболистов и правильную тактику для победы в чемпионате. При Почеттино у "Тоттенхэма" было больше шансов на чемпионство", - приводит слова Коллимора Mirror.

После 13 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ на девятом месте, набрав 17 очков.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Это ритуальное самоубийство, по другому это решение нельзя назвать, пригласив этого автобусника, после того что сделал Моур с Манчестер Юнайтед)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Первый матч выиграл!

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