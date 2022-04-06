Экс-игрок "Ливерпуля" подверг критике Салаха

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ливерпуля" Джон Олдридж выразил мнение, что египетский нападающий команды Мохамед Салах находится не в оптимальной форме.

"Салах не должен играть в стартовом составе, исходя из его текущей формы. У него явно проблемы. Наверное, ему мешает неопределенная ситуация с контрактом. Мохамед не забивает с игры уже 6 недель, он не похож на себя", - приводит слова Олдриджа Sky Sports News.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Клопп высказался о возможности "Ливерпуля" приобрести Холанда. | http://soccernews.ru