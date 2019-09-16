Экс-игрок "Локомотива" Булыкин оценил шансы команды на успешное выступление в ЛЧ

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Экс-игрок "Локомотива" Булыкин оценил шансы команды на успешное выступление в ЛЧ

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал, какие шансы у "железнодорожников" в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Соперники у "Локомотива", как всегда, сильные. И речь не только о "Ювентусе" и "Атлетико". С Леверкузеном тоже придется непросто. Но шансы есть, со всеми можно играть. ЦСКА год назад нам показал, что и "Реал" по силам побеждать. Главное - правильно настроиться и верить в то, что невозможное возможно", - сказал Булыкин.

Напомним, "Локомотив" попал в группу D вместе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

18 сентября "железнодорожники" сыграют с "Байером" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе "Бай-Арена" и начнется - в 22:00 (мск).

А еще: УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Байер" - "Локомотив"| http://soccernews.ru
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