Экс-игрок "Локомотива" Гуренко рассказал, что Семин значит для клуба
Известный футболист "Локомотива" Сергей Гуренко высказался по поводу ухода главного тренера Юрия Семина из московского клуба. Сегодня, 31 мая, истекает срок контракта специалиста. Его пост займет сербский тренер Марко Николич.
"То, что Юрий Палыч сделал с "Локомотивом", все, чего достиг, это уже навсегда в истории. Никто и никогда этого не отнимет. Тренер с большой буквы - что тут говорить!
Прекрасно помню нашу первую встречу. Приехал я тогда - это было 25 лет назад - на просмотр. И он удивил меня очень сильно. Сначала перед всей командой сказал: "Знакомьтесь, вот парень из Беларуси, на смотринах у нас, надеюсь, он их пройдет - и мы подпишем контракт!" Как после такого было не пройти? Потом я поехал домой уладить дела, вернулся - а тут как раз зарплата. И Палыч мне: "Зайди получи". Как так, спрашиваю, я же еще контракт не успел даже подписать! А он пояснил: "Для поддержания штанов".
Располагает к себе сразу. Поэтому за этого тренера всегда и бились ребята. И еще потому, что у него шапкозакидательские настроения невозможны: быстро объяснит - что и как...", - цитирует Гуренко официальный сайт клуба.
Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным.
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