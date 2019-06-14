Экс-игрок "Локомотива" Касаев перейдет в "Авангард"

Теги локомотив москваалан касаевавангард курскфк сочи 04

Экс-игрок "Локомотива" Касаев перейдет в "Авангард"

Хавбек Алан Касаев перейдет в курский "Авангард" в скором времени. Об этом сообщает "Матч ТВ".

33-летний футболист уже прибыл на сбор команды. После того, как стороны согласуют условия контракта, Касаев подпишет контракт.

У полузащитника закончился контракт с "Локомотивом". В минувшем сезоне он играл за "Балтику" и "Сочи".

В общей сложности он провел 32 матча в Олимп-ФНЛ, в которых забил один мяч и отдал три передачи.

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