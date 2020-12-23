Экс-игрок "Локомотива" Коломейцев рассказал об уровне игры племянника олигарха Ротенберга

Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев поделился мнением о защитнике московского клуба Борисе Ротенберге, который является племянником миллиардера Аркадия Ротенберга.

"Борис Ротенберг - трудолюбивый футболист. Он тренировался, как и все, но его уровень — это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда. Над ним шутили из-за его семьи, но по-доброму. Он сам все понимал — смеялся, да и сам шутил. Самоирония у него была", - приводит слова Коломейцева Sport24.

34-летний Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. В составе московского клуба он становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, а также однажды завоевал Суперкубок страны. Также играл за "Йокерит", "Зенит", "Шинник", "Сатурн", "Химки", "Маккаби" (Тель-Авив), "Аланию", "Динамо", "Кубань", кипрский "Олимпиакос" и "Ростов".

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