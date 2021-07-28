Экс-игрок "Локомотива" Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"

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Экс-игрок "Локомотива" Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"

Фото: инстаграм Соломона Кверквелии/Автор неизвестен

Бывший защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал, что в 2018 году он мог перейти в английский "Лестер".

"Если в то время вернуться, я взял бы бумагу, подписал и уехал. Но тогда я принял другое решение – остался в "Локомотиве", – приводит слова Кверквелии "Матч ТВ".

29-летний Кверквелия выступал за "Локомотив" с 2017 по 2020 годы. Всего он провел за московский клуб 108 матчей и забил четыре гола. В прошлом сезоне грузинский защитник играл за "Ротор", а в данный момент он является свободным агентом.

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