Экс-игрок "Локомотива" Лима приехал в Россию и посетил базу команды
Экс-игрок "Локомотива" Лима прилетел в Россию и посетил базу "железнодорожников" в Баковке.
"Приехал в Россию по делам и, конечно, захотел навестить родной "Локомотив" и Юрия Палыча! Нам есть, что обсудить. За командой все время слежу. Удалось вживую посмотреть матч "Локо" с "Байером". Несмотря на то, что я в команде провел всего несколько лет, это наложило большой отпечаток на меня.
Предстоящий матч с "Динамо". Играл в двух этих командах. Буду болеть за "Локомотив" - обязательно приду на родной стадион. Приходите и вы!" - сказал Лима.
Футболист выступал в "Локомотиве" с 2004 по 2006 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14