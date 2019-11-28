Экс-игрок "Локомотива" Лима приехал в Россию и посетил базу команды

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Экс-игрок "Локомотива" Лима приехал в Россию и посетил базу команды

Экс-игрок "Локомотива" Лима прилетел в Россию и посетил базу "железнодорожников" в Баковке.

"Приехал в Россию по делам и, конечно, захотел навестить родной "Локомотив" и Юрия Палыча! Нам есть, что обсудить. За командой все время слежу. Удалось вживую посмотреть матч "Локо" с "Байером". Несмотря на то, что я в команде провел всего несколько лет, это наложило большой отпечаток на меня.

Предстоящий матч с "Динамо". Играл в двух этих командах. Буду болеть за "Локомотив" - обязательно приду на родной стадион. Приходите и вы!" - сказал Лима.

Футболист выступал в "Локомотиве" с 2004 по 2006 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

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