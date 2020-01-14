Экс-игрок "Локомотива" Маминов возглавил казахстанский "Актобе"

Бывший игрок "Локомотива" Владимир Маминов возглавил казахстанский клуб "Актобе". Об этом сообщает-пресс-служба команды.

Отметим, что "Актобе" по итогам сезона вылетел из высшего дивизиона Казахстана.

Маминов играл в "Локомотиве" на протяжении 17 лет и работал тренером в клубе. Ранее специалист возглавлял "Тюмень".

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