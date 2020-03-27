Экс-игрок "Локомотива" Ниассе нарушил карантин в Англии

Экс-игрок московского "Локомотива" Умар Ниассе, который в данный момент играет за "Эвертон", нарушил правила карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 28-летний форвард ездил по городу на мерседесе в компании друга и двух девушек. Футболиста остановили сотрудники полиции.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех граждан отказаться от передвижений по городу без необходимой надобности.

Офицеры были крайне недовольны поведением игрока. Один из полицейских сказал Ниассе: "Вы нарушитель, стыдно должно быть! Это позор".

В Англии на данный момент заражены коронавирусом 11 812 человек. 580 людей скончались.

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