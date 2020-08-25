Экс-игрок "Локомотива" Обиора рассказал, чем занимается после завершения карьеры
Бывший игрок "Локомотива" Джеймс Обиора рассказал, чем занимается после завершения футбольной карьеры.
"После завершения карьеры присоединился к братьям и занимаюсь недвижимостью. Они развивали компанию, пока я был футболистом. Мне показалось, что это хороший шаг после спорта. Очень счастлив", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
В "Локомотиве" игрок провел 62 матча и отметился 20 голами. Вместе с клубом Обиора дважды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок России.
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