Экс-игрок "Локомотива" Обиора рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший игрок "Локомотива" Джеймс Обиора рассказал, чем занимается после завершения футбольной карьеры.

"После завершения карьеры присоединился к братьям и занимаюсь недвижимостью. Они развивали компанию, пока я был футболистом. Мне показалось, что это хороший шаг после спорта. Очень счастлив", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

В "Локомотиве" игрок провел 62 матча и отметился 20 голами. Вместе с клубом Обиора дважды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок России.

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