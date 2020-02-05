Экс-игрок "Локомотива" станет профессиональным гольфистом

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие проходит курсы обучения гольфу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, экс-футболист хочет получить лицензию профессионального гольфиста и выступать в PGA Tour.

Peter Odemwingie once made the headlines for driving to QPR trying to seal a transfer - now he wants to be known for his driving on the course. ⛳



The former Premier League striker is aiming to become a professional golfer to emulate some of his heroes! pic.twitter.com/cbVDAHVO09 — Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) February 4, 2020

38-летний Одемвингие завершил карьеру в апреле 2019 года. Ранее он также выступал за "Бендел Иншуренс", "Ла-Лувьер", "Лилль", "Вест Бромвич", "Кардифф", "Сток Сити", "Бристрль", "Ротерем" и "Мадуру". За сборную Нигерии сыграл 65 матчей и забил 11 голов.

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