Экс-игрок "Локомотива" станет профессиональным гольфистом

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие проходит курсы обучения гольфу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, экс-футболист хочет получить лицензию профессионального гольфиста и выступать в PGA Tour.

Peter Odemwingie once made the headlines for driving to QPR trying to seal a transfer - now he wants to be known for his driving on the course. ⛳



The former Premier League striker is aiming to become a professional golfer to emulate some of his heroes! pic.twitter.com/cbVDAHVO09