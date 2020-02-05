Экс-игрок "Локомотива" станет профессиональным гольфистом

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Экс-игрок "Локомотива" станет профессиональным гольфистом

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие проходит курсы обучения гольфу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, экс-футболист хочет получить лицензию профессионального гольфиста и выступать в PGA Tour.

38-летний Одемвингие завершил карьеру в апреле 2019 года. Ранее он также выступал за "Бендел Иншуренс", "Ла-Лувьер", "Лилль", "Вест Бромвич", "Кардифф", "Сток Сити", "Бристрль", "Ротерем" и "Мадуру". За сборную Нигерии сыграл 65 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: Одемвингие: "Россия - моя родина, которую я люблю".| http://soccernews.ru 
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