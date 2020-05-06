Экс-игрок "Луча" Тихоновецкий признался, что в молодости ходил по ночным клубам с Широковым
Экс-игрок "Луча" Александр Тихоновецкий рассказал, как в молодости ходил по ночным клубам с Романом Широковым.
"Когда мы с ним были в ЦСКА, мы думали отнюдь не о футболе. У меня было все хорошо, катался как сыр в масле. По сравнению с "Лучом" моя зарплата выросла в десять раз, и я закончил играть. Ночная Москва завораживала. Три-четыре раза в неделю мы были в ночном клубе. Клуб снимал мне двухкомнатную квартиру. Широков же из Клина, и он, чтобы каждый раз не ездить домой, оставался у меня. Тренировка обычно была вечером. Организм молодой, все выдерживал
Как в таком режиме не поймали с перегаром? Меня же и выгнали из ЦСКА по этой причине, но рассказывать об этом я не хочу", - приводит слова Тихоновецкого Gol.
Тихоновецкий и Широков вместе выступали за московский ЦСКА в 2001 году.
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