Экс-игрок "Манчестер Сити" рассказал, как де Брюйне стать легендой клуба



Бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс прокомментировал игру бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (2:1).

"В первые 60 минут де Брюйне вообще не был заметен. Но стоило ему заиграть, как все изменилось. Благодаря ему полузащита заиграла на другом уровне. Он отдал голевую передачу и забил победный мяч.

Кевин является отличным игроком, но, чтобы стать легендой, ему необходимо выиграть с "Манчестер Сити" Лигу Чемпионов", - сказал Ричардс в эфире радиостанции BBC 5 Live.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 17 марта. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

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