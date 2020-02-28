Экс-игрок "Манчестер Сити" рассказал, как де Брюйне стать легендой клуба
Бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс прокомментировал игру бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (2:1).
"В первые 60 минут де Брюйне вообще не был заметен. Но стоило ему заиграть, как все изменилось. Благодаря ему полузащита заиграла на другом уровне. Он отдал голевую передачу и забил победный мяч.
Кевин является отличным игроком, но, чтобы стать легендой, ему необходимо выиграть с "Манчестер Сити" Лигу Чемпионов", - сказал Ричардс в эфире радиостанции BBC 5 Live.
Ответный матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 17 марта. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".
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