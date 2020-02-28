Экс-игрок "Манчестер Сити" рассказал, как де Брюйне стать легендой клуба

1 Теги манчестер ситиреал мадридкевин де брюйне

Экс-игрок "Манчестер Сити" рассказал, как де Брюйне стать легендой клуба
Бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс прокомментировал игру бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (2:1).

"В первые 60 минут де Брюйне вообще не был заметен. Но стоило ему заиграть, как все изменилось. Благодаря ему полузащита заиграла на другом уровне. Он отдал голевую передачу и забил победный мяч.

Кевин является отличным игроком, но, чтобы стать легендой, ему необходимо выиграть с "Манчестер Сити" Лигу Чемпионов", - сказал Ричардс в эфире радиостанции BBC 5 Live.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 17 марта. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

Не пропустите: "Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Почему именно с Сити?

Ответить

главное

"Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы

"Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов