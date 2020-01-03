Экс-игрок "Манчестер Сити" Родуэлл перешёл в "Шеффилд Юнайтед"

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Экс-игрок "Манчестер Сити" Родуэлл перешёл в "Шеффилд Юнайтед"

Бывший игрок "Манчестер Сити" Джек Родуэлл перешел в "Шеффилд Юнайтед", сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний футболист уже несколько месяцев находится в статусе свободного агента.

С английским клубом игрок заключил контракт до конца нынешнего сезона.

Родуэлл - воспитанник "Эвертона", цвета которого защищал с 2008 по 2012 год.

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