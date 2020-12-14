Экс-игрок "Манчестер Сити" высказался о ситуации с Месси в "Барселоны"

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Экс-игрок "Манчестер Сити" высказался о ситуации с Месси в "Барселоны"

Бывший крайний защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета выразил мнение, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси перейдет в английский клуб в следующем сезоне.

"Мне грустно смотреть на то, в какой ситуации оказался Месси. Никогда не думал, что возникнет такой момент, когда у него будет последний год контракта с "Барселоной". Его команда играет плохо и Месси не нравится такой футбол. Лео несчастлив в "Барселоне". Посмотрим, что будет по окончании сезона.

В "Манчестер Сити" играет его друг Серхио Агуэро, а тренирует команду Хосеп Гвардиола, которого он знает по "Барселоне". Если Месси решит уйти из "Барселоны", то одним из вариантом станет "Манчестер Сити". Впрочем, я бы хотел, чтобы он остался в "Барсе", - приводит слова Сабалеты Stadium Astro.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Месси забил 600-й гол за "Барселону" под 10-м номером. | http://soccernews.ru
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