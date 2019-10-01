Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Погба проблемным ребенком

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Погба проблемным ребенком

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель сказал, что полузащитник команды Поль Погба требует слишком много внимания. Об этом сообщает Optus Sport.

Напомним, вчера, 30 сентября, "красные дьяволы" сыграли вничью с "Арсеналом" (1:1).

"Не понимаю, какова роль Погба в команде. Он привлекает слишком много внимания к себе. Создается впечатление, что он проблемный ребенок.

Не понимаю, что он делает для "МЮ"? Я сбит с толку. Нужно выяснить какова его роль в команде и как "МЮ" собирается это использовать", - сказал Шмейхель.

26-летний Погба - воспитанник "МЮ". В 2012 году он перешел на правах свободного агента в "Ювентус", однако в 2016 году вернулся в стан "красных дьяволов" за 70 миллионов евро. Его контракт с "МЮ" рассчитан до 2021 года.

Напомним, этим летом футболист хотел продолжить карьеру в мадридском "Реале".

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