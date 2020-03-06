Экс-игрок "Манчестер Юнайтед": "Пока "Ливерпуль" не возьмет требл, нечего даже сравнивать с "МЮ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун высказался о сравнениях "Ливерпуля" с "МЮ" сезона 1998/99.

"У меня лучшие воспоминания о том сезоне. Мне было 19 лет и я пробовал силы в АПЛ и еврокубках. Это было особенное время. Если у нас были плохие дни, то мы все равно могли добиться результата.

Нынешний "Ливерпуль" очень хорош. Сейчас они лучшие в АПЛ, однако пока они не возьмут требл, нечего даже сравнивать с "МЮ". Сможете сравнивать только тогда, когда у кого-то получится это сделать. Завоевать требл очень сложно", - приводит слова Брауна Talk Sport.

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