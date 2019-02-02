Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" предложил свои услуги "Ювентусу"

Теги ювентуспатрис эвра

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" предложил свои услуги "Ювентусу"

Французский защитник Патрис Эвра рассматривает вариант с переходом в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, 37-летний игрок уже оповестил итальянский клуб о своем желании присоединиться к нему в ближайшее время.

Напомним, что Эвра с 2014 по 2016 год уже выступал за "Ювентус".

Последним местом работы Эвра был "Вест Хэм", который он покинул в прошлом сезоне. Также игрок известен своими выступлениями за "Марсель" и "Манчестер Юнайтед".

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