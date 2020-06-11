Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, как приход Бруну Фернандеша повлияет на игру Погба

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, как приход Бруну Фернандеша повлияет на игру Погба

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Луи Саа поделился мнением об игре хавбека Поля Погба.

"Погба один из лучших футболистов в мире. У него выдался трудный сезон из-за травм. Однако сейчас он очень мотивирован. Так мне сказали некоторые футболисты.

Когда я общаюсь с ним, он выглядит супермотивированным. Сейчас я хочу посмотреть на не нового Погба, а на Погба с поддержкой на поле. Раньше его не поддерживали, а теперь у него есть Бруну Фернандеш, еще один лидер и креативный футболист", - приводит слова Саа Goal.com.

В текущем сезоне Погба провел 8 игр и отдал две голевые передачи. На счету Фернандеша 3 гола и 4 ассиста в 9 матчах.

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