Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Сульшере

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что думает о результатах главного тренера команды Оле-Гунар Сульшере. Об этом сообщает Goal.com.

"Это прекрасно. Никто и подумать не мог, что у команды будут такие результаты, когда он возглавил команду.

Он не смог выиграть только в первой встрече с ПСЖ. То, что он сделал за такой короткий срок, прекрасно.

"Манчестер Юнайтед" нужно сохранять такой результат неделю за неделей, но это сложно. Сульшер отлично начал карьеру. Если он станет постоянным тренером "МЮ", нужно будет сохранять эту стабильность", - сказал Гиггз.

"Манчестер Юнайтед" занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 58 баллов.

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