Экс-игрок "Марселя" и "Милана" перебрался в Финляндию

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Экс-игрок "Марселя" и "Милана" перебрался в Финляндию

Известный нигерийский защитник Тайе Тайво перешел в финский "Рованиеми Паллосеура", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и подписал с финнами контракт до конца этого сезона.

Ранее 32-летний Тайво выступал за "Марсель", "Милан", КПР,  "Динамо" Киев, "Бурсаспор", ХИК, "Лозанну" и "Эскильстунду". За сборную Нигерии сыграл 54 матча и забил 8 голов. Чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка французской Лиги, обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Италии. 

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