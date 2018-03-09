Экс-игрок "Марселя" и "Милана" перебрался в Финляндию
Известный нигерийский защитник Тайе Тайво перешел в финский "Рованиеми Паллосеура", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом и подписал с финнами контракт до конца этого сезона.
Ранее 32-летний Тайво выступал за "Марсель", "Милан", КПР, "Динамо" Киев, "Бурсаспор", ХИК, "Лозанну" и "Эскильстунду". За сборную Нигерии сыграл 54 матча и забил 8 голов. Чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка французской Лиги, обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Италии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|29
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20