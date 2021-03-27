Экс-игрок "Милана" Каладзе имеет проблемы с кровоснабжением мозга

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Экс-игрок "Милана" Каха Каладзе находится в больнице из-за проблем с кровоснабжением мозга.

"Друзья, мне поступает много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я. Думаю, я должен сообщить вам: у меня диагностирован вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия , поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси", - написал Каладзе в Facebook.

Каладзе известен по своим выступлениям за "Милан" (2001-2010) и киевское "Динамо" (1998-2000). С 2017 года он занимает пост мэра Тбилиси.

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