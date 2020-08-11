Экс-игрок "Милана" Меркель может стать игроком "Сочи"

Экс-игрок "Милана" Александр Меркель может стать игроком "Сочи". Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, футболист этим летом стал свободным агентом, поэтому российский клуб сможет приобрести его бесплатно.



В миланском клубе игрок выступал с 2009 по 2011 год, после чего перешел в "Дженоа". Также Меркель выступал в "Хераклесе", "Адмире", "Бохуме", "Удинезе", "Пизе" и "Уотфорде".



С 2007 по 2011 год Александр играл за юношеские и молодёжные сборные Германии разных возрастов.

Не пропустите: Манчини пожелал удачи Пирло в "Ювентусе"| http://soccernews.ru