Экс-игрок "Милана" Меркель может стать игроком "Сочи"

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Экс-игрок "Милана" Меркель может стать игроком "Сочи"

Экс-игрок "Милана" Александр  Меркель может стать игроком "Сочи". Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, футболист этим летом стал свободным агентом, поэтому российский клуб сможет приобрести его бесплатно.

В миланском клубе игрок выступал с 2009 по 2011 год, после чего перешел в "Дженоа". Также Меркель выступал в "Хераклесе", "Адмире", "Бохуме", "Удинезе", "Пизе" и "Уотфорде".

С 2007 по 2011 год Александр играл за юношеские и молодёжные сборные Германии разных возрастов.

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