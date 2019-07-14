Экс-игрок "Милана" раскритиковал Путина за его слова о Грузии

Бывший игрок "Милана" Каха Каладзе, являющийся в данный момент мэром Тбилиси, раскритиковал президента Российской Федерации Владимира Путина за его слова о Грузии.

Ранее Путин заявил, что в 1918 году Грузия оккупировала Абхазию при помощи германских войск, а в 1919-1920-х годах устроила геноцид в Южной Осетии.

"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно", - приводят слова Каладзе грузинские СМИ.

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