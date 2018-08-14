Экс-игрок минского "Динамо": "Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ"

Бывший вратарь минского "Динамо" Геннадий Тумилович высказался о крупной победе белорусской команды над "Зенитом" (4:0) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Динамо" совершило нечто значимое. Если уж наш президент заговорил о футболе… Это же самый главный показатель. Значит, случилось что-то важное.

Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причем, кажется, даже не в шутку: мол, увидишь, у Беларуси начнутся проблемы. От российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно", – сказал Тумилович.

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