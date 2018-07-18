Экс-игрок "МЮ" может перейти в "Эвертон"

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Экс-игрок "МЮ" может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику может "Реала Сосьедад" Аднану Янузаю, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что ранее он уже играл в Премьер-лиге за "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленд".

В минувшем сезоне 23-летний Янузай провел за "Реал Сосьедад" 35 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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