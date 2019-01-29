Экс-игрок "МЮ" назвал топ-клубы, за которые хочет выступать



Голландский полузащитник "Лиона" Мемфис Депай заявил, что он хочет выступать за топ-клуб.

"Лион" является большой командой, но он не входит в число пяти сильнейших команд Европы. Я хочу перейти в такой клуб, как "Реал", "Челси", ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити" или "Барселона". Я хочу играть за подходящий для меня клуб.

"Реал" - это королевский клуб, который играет в белых и золотых футболках. Но сейчас я сосредоточен на выступлениях за "Лион", - приводит слова Депая Helden.

В нынешнем сезоне 24-летний Депай провел за "Лион" 28 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 12 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед" и ПСВ.

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