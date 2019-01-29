Экс-игрок "МЮ" назвал топ-клубы, за которые хочет выступать
Голландский полузащитник "Лиона" Мемфис Депай заявил, что он хочет выступать за топ-клуб.
"Лион" является большой командой, но он не входит в число пяти сильнейших команд Европы. Я хочу перейти в такой клуб, как "Реал", "Челси", ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити" или "Барселона". Я хочу играть за подходящий для меня клуб.
"Реал" - это королевский клуб, который играет в белых и золотых футболках. Но сейчас я сосредоточен на выступлениях за "Лион", - приводит слова Депая Helden.
В нынешнем сезоне 24-летний Депай провел за "Лион" 28 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 12 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед" и ПСВ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11