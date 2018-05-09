Экс-игрок "МЮ" О'Ши завершит карьеру в сборной Ирландии



Защитник "Сандерленда" Джон О'Ши заявил о завершении карьеры в сборной Ирландии.

"Это было потрясающее путешествие, но я теперь пришло время дать дорогу молодым игрокам", - цитирует О'Ши BBC Sport.

Прощальный матч за сборную для него станет товарищеский матч против США, который состоится 2 июня.

37-летний О'Ши выступает за Ирландию с 2001 года, провел за нее 117 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Манчестер Сити" вернулся к своей зимней цели. | http://soccernews.ru