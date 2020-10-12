Экс-игрок "МЮ" Пол Скоулз стал тренером клуба, совладельцем которого является
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз возглавил "Солфорд Сити", информирует BBC.
Бывший футболист стал временным главным тренером команды после отставки Грэма Александера. Отметим, специалист является совладельцем клуба.
На данный момент клуб выступает в Лиге 2, четвёртом по силе дивизионе Англии, где после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице.
Вместе со Скоулзом клубом владеют выпускники академии "МЮ": Ники Батт, Райан Гиггз, Гари и Фил Невиллы, а также Дэвид Бекхэм.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18