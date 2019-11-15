Экс-игрок "МЮ" рассказал, как ван Нистелрой довел Роналду до слез



Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа рассказал о том, как общались экс-форварды манкунианцев Рууд ван Нистелрой и Криштиану Роналду.

"Как-то Рууд довел Роналду до слез. Это случилось на тренировке. В тот момент у Криштиану умер отец. Они стали ругаться с ван Нистелроем. Это было не лучший момент для выяснения отношений. Думаю, что сейчас Рууд жалеет о своих словах.

Роналду был просто зверем. Не знаю, можно ли назвать его человеком. Уже в 18-19 лет было видно, что он необыкновенный", - приводит слова Саа FourFourTwo.

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