Экс-игрок "Наполи": "Если Икарди не хочет переходить к нам, пусть идет к черту"
Экс-игрок "Наполи" Антонио де Оливейра Фильо высказался о возможном трансфере нападающего "Интера" Мауро Икарди.
"Неужели мы и вправду ждем от него ответа? Если он не хочет переходить в "Наполи", пусть идет к черту. Он вообще в курсе, что такое "Наполи", что собой представляет "Сан-Паоло" и неаполитанские болельщики?
У клуба уже есть отличная "девятка". Милик способен забивать по 30 голов. Он неплохо движется и отлично завершает атаки. Он обладает всеми качествами центрального форварда", - заявил Фильо.
Ранее сообщалось, что "Интер" готов отпустить Икарди за 65 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17