Экс-игрок "Наполи": "Если Икарди не хочет переходить к нам, пусть идет к черту"

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Экс-игрок "Наполи": "Если Икарди не хочет переходить к нам, пусть идет к черту"

Экс-игрок "Наполи" Антонио де Оливейра Фильо высказался о возможном трансфере нападающего "Интера" Мауро Икарди.

"Неужели мы и вправду ждем от него ответа? Если он не хочет переходить в "Наполи", пусть идет к черту. Он вообще в курсе, что такое "Наполи", что собой представляет "Сан-Паоло" и неаполитанские болельщики?

У клуба уже есть отличная "девятка". Милик способен забивать по 30 голов. Он неплохо движется и отлично завершает атаки. Он обладает всеми качествами центрального форварда", - заявил Фильо.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов отпустить Икарди за 65 миллионов евро.

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