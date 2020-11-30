Экс-игрок "Наполи" назвал Марадону антигероем
Бывший одноклубник Диего Марадоны по "Наполи" Чиро Феррара поделился мнением о легендарном аргентинце, который ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.
"Я тронут, сейчас трудный момент. Сначала я не хотел об этом говорить, но потом почувствовал необходимость рассказать о Диего. Нам всем так грустно из-за того, что произошло. Я убежден, что Диего ушел спокойно. Я вырос вместе с ним, у меня остались незабываемые воспоминания о нем. Марадона - мой друг, и я всегда защищал его, он платил за свои ошибки.
Кто-то говорит, что Диего был героем, я говорю, что герои идеальны, они не делают ошибок. Диего был антигероем. Несмотря на свои слабости, он стал лучшим в мире. У него была сумасшедшая голова, немного похожая на Антонио Кассано, возможно, они бы поладили", - приводит слова Феррары Football Italia.
Напомним, что Марадона скончался от внезапной остановки сердца.
Не пропустите: Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти. | http://soccernews.ru
главное
-
В Испании назвали сроки восстановления Азара
-
"Тамбов" может лишиться группы основных игроков в матче со "Спартаком"
-
Московский "Спартак" показал, как главный тренер пнул своего подопечного
-
Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба
-
Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом
Лента новостей
-
Лев будет тренировать сборную Германии на Евро-2020
-
Хавбек ЦСКА Кучаев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам
-
Адвокат Марадоны выразил поддержку врачу, которого обвиняют в смерти Диего
-
Артем Дзюба сможет сыграть с "Брюгге"
-
Нойер пропустит матч с "Атлетико"
-
Футболисты "Ювентуса" недовольны методами работы Пирло
-
В Испании назвали сроки восстановления Азара
-
Семин высказался об одновременном лидерстве "Зенита", ЦСКА и "Спартака" в РПЛ
-
Испанская футболистка назвала Марадону насильником
-
"Тамбов" может лишиться группы основных игроков в матче со "Спартаком"
-
Экс-игрок "Наполи" назвал Марадону антигероем
-
Червиченко: "Подаю в суд на Сычева"
-
Московский "Спартак" показал, как главный тренер пнул своего подопечного
-
"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ
-
Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба
-
Пьяный пассажир напал на турецких футболистов в самолете
-
Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом
-
В чемпионате России может быть изменен лимит на легионеров
-
Льоренте может вернуться в "Ювентус"
-
Хесе недоволен своим положением в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17