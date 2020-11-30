Экс-игрок "Наполи" назвал Марадону антигероем

Бывший одноклубник Диего Марадоны по "Наполи" Чиро Феррара поделился мнением о легендарном аргентинце, который ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.

"Я тронут, сейчас трудный момент. Сначала я не хотел об этом говорить, но потом почувствовал необходимость рассказать о Диего. Нам всем так грустно из-за того, что произошло. Я убежден, что Диего ушел спокойно. Я вырос вместе с ним, у меня остались незабываемые воспоминания о нем. Марадона - мой друг, и я всегда защищал его, он платил за свои ошибки.

Кто-то говорит, что Диего был героем, я говорю, что герои идеальны, они не делают ошибок. Диего был антигероем. Несмотря на свои слабости, он стал лучшим в мире. У него была сумасшедшая голова, немного похожая на Антонио Кассано, возможно, они бы поладили", - приводит слова Феррары Football Italia.

Напомним, что Марадона скончался от внезапной остановки сердца.

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