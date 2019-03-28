Экс-игрок ПСЖ: "Гризманн перейдет в "Барселону"

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Экс-игрок ПСЖ: "Гризманн перейдет в "Барселону"
Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен заявил, что французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн летом перейдет в "Барселону".

"Гризманн перейдет в "Барселону". Это информация предоставлена надежным источником. Все уже решено. Сейчас об этом не смогут говорить, так как у него есть действующий контракт. "Барселоны" заплатит за него сумму отступных", - приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, что ближайшим летом сумма отступных в контракте француза составит 120 миллионов евро, а через года она увеличится до 200 миллионов.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: Гризманн ради трансфера в "Барселону" готов пойти на сокращение зарплаты. | http://soccernews.ru

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