Экс-игрок ПСЖ громко высказался о перспективах Мбаппе

Экс-игрок ПСЖ Педро Паулета оценил перспективы нападающего Килиана Мбаппе в будущем.

"Мбаппе в одиночку способен переломить ход встречи. Он уже многого добился в столь раннем возрасте. Я считаю, что Килиан своей игрой влюбляет фанатов в клуб.

Мбаппе способен стать в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду и стать обладателем нескольких "Золотых мячей". Надеюсь он не покинет ПСЖ в ближайшее время", - приводит слова Паулеты L`Equipe.

20-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 76 матчей, забил 50 голов и отдал 28 ассистов.

Читайте также: Неймар ярко оценил перспективы развития карьеры Мбаппе. | http://soccernews.ru