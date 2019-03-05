Экс-игрок ПСЖ громко высказался о перспективах Мбаппе
Экс-игрок ПСЖ Педро Паулета оценил перспективы нападающего Килиана Мбаппе в будущем.
"Мбаппе в одиночку способен переломить ход встречи. Он уже многого добился в столь раннем возрасте. Я считаю, что Килиан своей игрой влюбляет фанатов в клуб.
Мбаппе способен стать в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду и стать обладателем нескольких "Золотых мячей". Надеюсь он не покинет ПСЖ в ближайшее время", - приводит слова Паулеты L`Equipe.
20-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 76 матчей, забил 50 голов и отдал 28 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Ницца
|27
|40
|8
|Монпелье
|26
|38
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19