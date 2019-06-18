Экс-игрок ПСЖ Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака"

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Экс-игрок ПСЖ Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака"

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе сейчас находится в расположении московского "Спартака". Хавбек красно-белых Джано Ананидзе в своем инстаграме опубликовал совместное фото с футболистом.

18-летний игрок на протяжении 6 лет выступал за "Лилль", а в 2016 году перешел в ПСЖ, где играл за юношеские команды. В 17-летнем возрасте перешел на правах свободного агента в "Анжи".

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