Экс-игрок ПСЖ перебрался в клуб из ОАЭ

Теги аль-насрйоан кабай

Экс-игрок ПСЖ перебрался в клуб из ОАЭ

Французский полузащитник Йоан Кабай перешел в "Аль-Наср" из ОАЭ, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист достался арабскому клубу бесплатно и подписал с ним двухлетний контракт.

32-летний Кабай ранее выступал за "Лилль", "Ньюкасл", ПСЖ и "Кристал Пэлас". За сборную Франции сыграл 48 матчей и забил 4 гола. Трехкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка французской Лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Не пропустите: В случае продажи Неймара, ПСЖ предпримет попытку подписать ключевого игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

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