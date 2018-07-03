Экс-игрок ПСЖ перебрался в клуб из ОАЭ

Французский полузащитник Йоан Кабай перешел в "Аль-Наср" из ОАЭ, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист достался арабскому клубу бесплатно и подписал с ним двухлетний контракт.

32-летний Кабай ранее выступал за "Лилль", "Ньюкасл", ПСЖ и "Кристал Пэлас". За сборную Франции сыграл 48 матчей и забил 4 гола. Трехкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка французской Лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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