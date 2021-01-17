Экс-игрок ПСЖ: "Порой Мбаппе грубит одноклубникам"

Теги псжкилиан мбаппе

Экс-игрок ПСЖ: "Порой Мбаппе грубит одноклубникам"

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен рассказал, что нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе порой грубо ведет себя по отношению к одноклубникам.

"Мбаппе играет не так, как его партнеры, и ведет он себя также по-другому. Килиан порой раздражается и грубит одноклубникам", - приводит слова Ротена AS.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передачам. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ может продать Мбаппе ради Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 января

Главные новости дня: 16 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов