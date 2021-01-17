Экс-игрок ПСЖ: "Порой Мбаппе грубит одноклубникам"

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен рассказал, что нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе порой грубо ведет себя по отношению к одноклубникам.

"Мбаппе играет не так, как его партнеры, и ведет он себя также по-другому. Килиан порой раздражается и грубит одноклубникам", - приводит слова Ротена AS.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передачам. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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