Экс-игрок ПСЖ посоветовал Рамосу "заткнуться и делать свою работу"

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Экс-игрок ПСЖ посоветовал Рамосу "заткнуться и делать свою работу"

Фото: твиттер Рамоса\Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен жестко прошелся по испанскому защитнику парижан Серхио Рамосу.

"Рамос перед матчем заявляет, с учетом того, какой сезон он провел, что хочет остаться. Ой, какой сюрприз! Он зарабатывает больше миллиона в месяц.

Да, ты выиграл все что можно, но стоит, оставаясь в клубе, заткнуться и делать на поле свою работу", – сказал Ротен.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет остаться в стане ПСЖ несмотря на тяжелый сезон, наполненный травмами.

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Источник: Мбаппе останется в ПСЖ

Источник: Мбаппе останется в ПСЖ

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