Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Месси из-за сборной Аргентины

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен раскритиковал нападающего парижан Лионеля Месси из-за отъезда в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Я не понимаю этого. Я полностью согласен с Леонардо, подобное нужно прекращать. Месси из-за травмы пропустил матч с "Бордо", а теперь уехал в сборную вместо того, чтобы сосредоточиться на адаптации в ПСЖ. Месси может вернуться полностью заряженным, а может получить новую травму. Ему лучше было остаться в клубе, чтобы набрать форму", - приводит слова Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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