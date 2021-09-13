Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Серхио Рамоса

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Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Серхио Рамоса

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен выразил мнение, что клуб допустил ошибку подписав испанского защитника Серхио Рамоса.

"Травма икроножной мышцы в конце карьеры – это очень плохо, так как после нее очень сложно правильно восстановиться. У меня есть сомнения, что Серхио сможет вернуться на свой уровень из-за постоянной поле в икре. Кога он перешел в ПСЖ, то все говорили, что он изменит менталитет игроков. На сегодняшний день Маркиньос и Кимпембе сильнее Рамоса. Так что просто ауры Серхио недостаточно. Он должен доказывать на поле, иначе нет смысла в его нахождении в команде. Мне кажется, что Рамос - это ошибка ПСЖ", - приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, что 35-летний Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из мадридского "Реала" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

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