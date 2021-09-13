Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Серхио Рамоса
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен выразил мнение, что клуб допустил ошибку подписав испанского защитника Серхио Рамоса.
"Травма икроножной мышцы в конце карьеры – это очень плохо, так как после нее очень сложно правильно восстановиться. У меня есть сомнения, что Серхио сможет вернуться на свой уровень из-за постоянной поле в икре. Кога он перешел в ПСЖ, то все говорили, что он изменит менталитет игроков. На сегодняшний день Маркиньос и Кимпембе сильнее Рамоса. Так что просто ауры Серхио недостаточно. Он должен доказывать на поле, иначе нет смысла в его нахождении в команде. Мне кажется, что Рамос - это ошибка ПСЖ", - приводит слова Ротена RMC Sport.
Напомним, что 35-летний Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из мадридского "Реала" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|68
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|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13