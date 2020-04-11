Экс-игрок ПСЖ рассказал, что до пандемии трансфер Мбаппе в "Реал" был почти решенным делом
Экс-игрок сборной Франции, "Монако" и ПСЖ Жером Ротен рассказал, что знает детали переговоров между форвардом парижан Килианом Мбаппе и "Реалом".
"Мой источник мне рассказал, что переход Мбаппе в "Реал" был решенным делом. Однако из-за нынешней ситуации, очевидно, что трансфер будет отложен.
Мбаппе точно не будет продлевать контракт с ПСЖ. Они уже договорились о том, что он уйдет летом. На мой взгляд, это дело времени", - передает слова Ротена ParisTeam.
Контракт футболиста с ПСЖ действует до лета 2022 года. В парижский клуб он перешел из "Монако" в 2017 года.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
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|Ренн
|28
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|Лилль
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|5
|Реймс
|28
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|6
|Ницца
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|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
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|Анжер
|28
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|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
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|Амьен
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|23
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|Тулуза
|28
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