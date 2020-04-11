Экс-игрок ПСЖ рассказал, что до пандемии трансфер Мбаппе в "Реал" был почти решенным делом

Экс-игрок сборной Франции, "Монако" и ПСЖ Жером Ротен рассказал, что знает детали переговоров между форвардом парижан Килианом Мбаппе и "Реалом".

"Мой источник мне рассказал, что переход Мбаппе в "Реал" был решенным делом. Однако из-за нынешней ситуации, очевидно, что трансфер будет отложен.

Мбаппе точно не будет продлевать контракт с ПСЖ. Они уже договорились о том, что он уйдет летом. На мой взгляд, это дело времени", - передает слова Ротена ParisTeam.

Контракт футболиста с ПСЖ действует до лета 2022 года. В парижский клуб он перешел из "Монако" в 2017 года.

Не пропустите: ПСЖ получил рекомендацию вдвое урезать зарплату Неймара| http://soccernews.ru