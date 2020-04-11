Экс-игрок ПСЖ рассказал, что до пандемии трансфер Мбаппе в "Реал" был почти решенным делом

1 Теги псжреал мадридкилиан мбаппетрансферы

Экс-игрок ПСЖ рассказал, что до пандемии трансфер Мбаппе в "Реал" был почти решенным делом

Экс-игрок сборной Франции, "Монако" и ПСЖ Жером Ротен рассказал, что знает детали переговоров между форвардом парижан Килианом Мбаппе и "Реалом".

"Мой источник мне рассказал, что переход Мбаппе в "Реал" был решенным делом. Однако из-за нынешней ситуации, очевидно, что трансфер будет отложен.

Мбаппе точно не будет продлевать контракт с ПСЖ. Они уже договорились о том, что он уйдет летом. На мой взгляд, это дело времени", - передает слова Ротена ParisTeam.

Контракт футболиста с ПСЖ действует до лета 2022 года. В парижский клуб он перешел из "Монако" в 2017 года.

Не пропустите: ПСЖ получил рекомендацию вдвое урезать зарплату Неймара| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Умеет же Реал тихо и мирно проворачивать сделки, в отличие от каталонской ругани,cрани,критики.Респект менеджменту и лично главе УЕФА Пересу!

Ответить

главное

Главные новости дня: 11 апреля

Главные новости дня: 11 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов