Экс-игрок ПСЖ Ротен назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен выразил мнение, что в этом году "Золотой мяч" заслужил нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.
"Бензема может стать обладателем "Золотого мяча". Да, кто-то может вспомнить о титулах. Безусловно, это один из критериев, но нужно обращать внимание также на индивидуальную игру, класс футболиста, харизму и фэйр-плей. С Бензема мало кто может сравниться в плане харизмы. Он играет изящно и технично, достаточно вспомнить его голы в ворота Бельгии и Испании в Лиге наций. Карим вышел на свой пик после того, как "Реал" покинул Роналду.
Роналду и Месси также великолепны, но сейчас два этих монстра уже постарели. Я считаю, что они больше не участвуют в гонке за "Золотой мяч", - приводит слова Ротена RMC Sport.
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