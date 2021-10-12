Экс-игрок ПСЖ Ротен назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"

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Экс-игрок ПСЖ Ротен назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен выразил мнение, что в этом году "Золотой мяч" заслужил нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

"Бензема может стать обладателем "Золотого мяча". Да, кто-то может вспомнить о титулах. Безусловно, это один из критериев, но нужно обращать внимание также на индивидуальную игру, класс футболиста, харизму и фэйр-плей. С Бензема мало кто может сравниться в плане харизмы. Он играет изящно и технично, достаточно вспомнить его голы в ворота Бельгии и Испании в Лиге наций. Карим вышел на свой пик после того, как "Реал" покинул Роналду.

Роналду и Месси также великолепны, но сейчас два этих монстра уже постарели. Я считаю, что они больше не участвуют в гонке за "Золотой мяч", - приводит слова Ротена RMC Sport.

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