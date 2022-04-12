Экс-игрок ПСЖ считает Мбаппе лучшим в мире
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен рассказал, почему считает форварда парижан и сборной Франции Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.
"Что отличает великих игроков от хороших, так это способность сохранять спокойствие и, следовательно, обладать ясностью мысли, необходимой для того, чтобы принять правильное решение, когда нужно действовать быстро, потому что этого требует игра.
В этом отношении Килиан прогрессировал ослепительно быстро. Как и Карим Бензема, он умеет все, и мы видим, что он получает удовольствие от того, что обводит соперника или отдает хороший пас партнеру. Он счастлив, и у него развился целый ряд способностей, которые делают его лучшим игроком мира в настоящее время.
Есть и будут игры, в которых Килиан будет больше ассистировать, чем забивать, но в целом он всегда будет больше забивать, чем ассистировать. Как и в случае с Бензема, разница заключается в статистике, связанной с забитыми голами", – сказал Ротен для Le Parisien.
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