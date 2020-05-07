Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду



Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что он не может сделать выбор между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и экс-форвардом королевского клуба Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Ювентус".

"Это пустой спор. Я семь лет играл за "Реал" вместе с Роналду. У него тоже есть талант. Я не понимаю тех, кто говорит, что Криштиану сделал себя сам. Почему-то все забывают, что он всегда был талантлив.

Они оба очень серьезно относятся к футболу и обладают сильными характерами. Было бы здорово собрать их в одной команде. Впрочем, им нелегко было бы играть вместе, так как каждый является лидером", - приводит слова Арбелоа Marca.

35-летний Роналду за свою карьеру выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". За клубную карьеру он провел 836 матчей во всех турнирах, забил 626 голов и отдал 219 результативных передач. За сборную Португалии сыграл 164 матча и забил 99 голов. Трехкратны чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии, пятикратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы-2016, победитель Лиги наций. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", четырехкратный обладатель "Золотой бутсы".

32-летний Месси в своей карьере играет только за "Барселону". За клубную карьеру он провел 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. 10-кратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира-2014. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный обладатель "Золотой бутсы".

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