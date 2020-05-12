Экс-игрок "Реала" арестован за продажу кокаина

Бывший игрок мадридского "Реала", "Тулузы" и "Леванте" Эдвин Конго арестован, утверждает Marca.

По данным источника, футболист задержан по обвинению в распространение наркотиков. Вместе с ним арестованы 10 человек.

На данный момент полузащитник находится под стражей, пока ведется раследование.

В "Реале" футболист играл в 1999 году, однако за клуб он не сыграл ни одного матча.

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