Экс-игрок "Реала" арестован за продажу кокаина

Теги реал мадридлеванте

Экс-игрок "Реала" арестован за продажу кокаина

Бывший игрок мадридского "Реала", "Тулузы" и "Леванте" Эдвин Конго арестован, утверждает Marca.

По данным источника, футболист задержан по обвинению в распространение наркотиков. Вместе с ним арестованы 10 человек.

На данный момент полузащитник находится под стражей, пока ведется раследование.

В "Реале" футболист играл в 1999 году, однако за клуб он не сыграл ни одного матча. 

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