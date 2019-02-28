Экс-игрок "Реала" дал важный совет Бэйлу

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Экс-игрок "Реала" дал важный совет Бэйлу
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Ваарт считает, что нападающему Гарету Бэйлу стоит вернуться в английскую Премьер-лигу.

"Бэйл является хорошим футболистом. Безусловно, он не Роналду или Месси, но также он не обычный игрок. Бэйл всегда играет на высоком уровне. Но в "Реале" оказывается серьезное давление. Возможно, это проблема для него.

Быть может, ему стоит сменить клуб. Мне кажется, что "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" подойдут ему больше. Но я думаю, что Гарет хочет остаться в "Реале", - цитирует ван дер Ваарта Cadena Ser.

29-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 221 матч во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 63 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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