Экс-игрок "Реала" Дренте перешел в 12-й клуб за карьеру
Голландский защитник Ройстон Дренте перешел в клуб "Козаккен Бойз", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Нидерландов.
Этот клуб стал для него 12-м в профессиональной карьере.
Стоит отметить, что в 2017 году Дренте завершил карьеру, чтобы сосредоточиться на музыке, но затем вернулся в футбол.
32-летний Дренте ранее выступал за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Аланию", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Эрчиесспор", "Бани Яс" и "Спарту". За сборную Нидерландов сыграл один матч. Чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23