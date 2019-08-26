Экс-игрок "Реала" Дренте перешел в 12-й клуб за карьеру

Теги ройстон дрентетрансферыкозаккен бойз

Экс-игрок "Реала" Дренте перешел в 12-й клуб за карьеру

Голландский защитник Ройстон Дренте перешел в клуб "Козаккен Бойз", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Нидерландов.

Этот клуб стал для него 12-м в профессиональной карьере.

Стоит отметить, что в 2017 году Дренте завершил карьеру, чтобы сосредоточиться на музыке, но затем вернулся в футбол.

32-летний Дренте ранее выступал за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Аланию", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Эрчиесспор", "Бани Яс" и "Спарту". За сборную Нидерландов сыграл один матч. Чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании.

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