Экс-игрок "Реала" Хедира назвал лучшую команду в истории

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Экс-игрок "Реала" Хедира назвал лучшую команду в истории

Фото: инстаграм Сами Хедиры/Автор неизвестен

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Сами Хедира выразил мнение, что "Барселона" образца 2010-х годов является лучшей командой в истории.

"Хотя я играл за "Реал", могу сказать, что лучшей командой в истории является "Барселона" образца 2010-х годов. Это была лучшая команда из всех, кого я только видел. Я играл за очень сильные клубы, но та "Барселона"... Лучшими игроками, против которых я играл, являются Хави и Иньеста. Жаль, что они не выиграли "Золотой мяч". Еще Бускетс. Эти три игрока никогда не теряли мяч", - приводит слова Хедиры ESPN FC.

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