Экс-игрок "Реала" и "Ливерпуля" будет ассистентом Анчелотти в мадридском клубе

Фото: инстаграм Арбелоа

Экс-игрок "Реала" Альваро Арбелоа войдет в тренерский штаб нового тренера мадридского клуба Карло Анчелотти.

Как сообщает Marca, 38-летний Арбелоа будет ассистентом итальянца. Отмечается, что его кандидатура устраивает и тренера, и руководство.

Отметим, что Арбелоа возглавлял "Реал" U-14, с которым выиграл чемпионат Испании в своей возрастной категории.

Напомним, что экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан в начале своей тренерской карьеры также работал ассистентом Анчелотти.

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